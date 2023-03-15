وفاة طبيب كشف "تستر الصين" على وباء "سارس" في 2003

توفي الطبيب الذي كشف "تستر الصين" على انتشار وباء "سارس" عام 2003، عن 91 عاماً، على ما أكدت أسرته، الأربعاء.

وأثار جيانغ يانيونغ، الذي كان وقتها طبيباً في مستشفى عسكري في بكين، غضب السلطات عندما أبلغ وسائل إعلام أجنبية عن محاولات الصين للتقليل من شأن تفشي وباء سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة)، وكشف عن وجود مئات الإصابات غير المعلنة.

وقالت زوجة ابنه جيانغ كوي هونغ إن مراسم دفنه أقيمت صباح الأربعاء، وأشارت لوكالة "فرانس برس" إلى أنه "لم يسمح لها" بحضورها، رافضة تقديم تفاصيل إضافية عن وفاته، التي أبلغ عنها السبت.