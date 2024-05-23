نجاة مي سليم بأعجوبة من حادث سير مروع‎

نجت الفنانة الأردنية مي سليم بأعجوبة من حادث مروري مروّع إثر تصادم سيارتها مع سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مما أسفر عن تدمير جزء كبير من سيارتها. ولم تصب مي بأي كسور أو كدمات، لكنها لا تزال بحالة نفسية سيئة نتيجة الواقعة، وفق ما أعلنت.

وكشفت شقيقة الفنانة الأردنية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستغرام" تفاصيل الحادث، حيث نشرت صورة لسيارة شقيقتها، وعلقت قائلة: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري".