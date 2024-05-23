نجاة مي سليم بأعجوبة من حادث سير مروع
نجت الفنانة الأردنية مي سليم بأعجوبة من حادث مروري مروّع إثر تصادم سيارتها مع سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مما أسفر عن تدمير جزء كبير من سيارتها. ولم تصب مي بأي كسور أو كدمات، لكنها لا تزال بحالة نفسية سيئة نتيجة الواقعة، وفق ما أعلنت.
وكشفت شقيقة الفنانة الأردنية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستغرام" تفاصيل الحادث، حيث نشرت صورة لسيارة شقيقتها، وعلقت قائلة: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل ضربهم وجري".
وأضافت شقيقتها: "هي بخير وده أهم حاجة بس بجد بعض سواقي التريلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، وما بيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل".
ووقع الحادث بينما كانت مي سليم متجهة من منطقة "الشيخ زايد" بالجيزة إلى "التجمع الخامس" بالقاهرة.
وشاركت مي سليم في مسلسل "المداح – أسطورة العودة" رمضان الماضي مع حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب ويعرض لها حاليا فيلم "بنقدر ظروفك" من بطولة أحمد الفيشاوي.