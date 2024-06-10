النمسا.. البَرَد يهشم طائرة وسط عواصف وفيضانات (صور)

ألحقت عاصفة من البَرَد أضرارا بالغة بطائرة ركاب أثناء اقترابها من مطار فيينا الأحد، في الوقت الذي تضرب النمسا عواصف رعدية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة خلفت فيضانات في مختلف أنحاء البلاد.

وتسبب البَرَد في تحطيم جزء من مقدمة الطائرة وتشقق نوافذ قمرة القيادة في طائرة الخطوط الجوية النمساوية التي كانت تقل سياحا عائدين من بالما دي مايوركا.

وبعد إصدار نداء استغاثة، هبطت الطائرة بسلام في مطار فيينا.

ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم في الحادث، بحسب "فرانس برس".