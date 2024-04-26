هل رُفع علم فلسطين فوق هرم خوفو بمصر تضامناً مع غزة؟ (فيديو)
أثار مقطع مصور، انتشر بشكل واسع جداً خلال الساعات الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً، بين الناشطين في مصر وخارجها.
ويظهر في المقطع شاب يحمل العلمين الفلسطيني والمصري، معاً، فوق قمة الهرم الأكبر في مصر، المسمى هرم "خوفو"، الواقع ضمن أهرامات الجيزة في مصر.
ونال المقطع الذي انتشر مع تعليق "تعبيراً عن تضامنه مع أهالي غـزة.. ناشط يرفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري فوق قمة هرم خوفو"، إشادات واسعة، رغم التساؤلات الكثيرة حول حقيقته.
وحصد الفيديو المتداول بلغات عدّة تفاعلات واسعة ونشرته صفحات ومواقع إخباريّة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن وكالة "فرانس برس" أكدت عدم صحة الفيديو وأنه "معدل".
وقالت الوكالة، إن مما لا شك فيه أن مصريين كثر أبدوا تضامنهم مع غزة خلال وقفات تضامنية عدة، إلا أن هذا الفيديو المتداول لا شأن له بذلك.
وقال أشرف محي الدين وهو مدير عام منطقة آثار الهرم، في تصريح للوكالة، في 23 أبريل/ نيسان الجاري إن "الفيديو ليس حقيقياً" وإنّ "تسلّق الهرم محظور".
وتقول الوكالة، إنه بعد التحري عن حقيقة المقطع وجد أنه منشور بتاريخ 13 أبريل/ نيسان الجاري عبر حساب مصمم يدعى مصطفى الدياستي على "تيك توك"، وحصد أكثر من 1.1 مليون مشاهدة.
ويرشد التعمّق في البحث، إلى فيديو آخر نشره الدياستي عام 2019 يصوّر الهرم من نفس الزاوية تقريباً، من دون أن يظهر أي شخص على قمّته.
والدياستي، الذي يحمل حسابه عنوان "100.pixels" يعرّف عن نفسه بأنه مصمم وفنان يعمل بتقنيات الأبعاد الثلاثة والتأثيرات البصرية.