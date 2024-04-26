هل رُفع علم فلسطين فوق هرم خوفو بمصر تضامناً مع غزة؟ (فيديو)

أثار مقطع مصور، انتشر بشكل واسع جداً خلال الساعات الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً، بين الناشطين في مصر وخارجها.

ويظهر في المقطع شاب يحمل العلمين الفلسطيني والمصري، معاً، فوق قمة الهرم الأكبر في مصر، المسمى هرم "خوفو"، الواقع ضمن أهرامات الجيزة في مصر.

ونال المقطع الذي انتشر مع تعليق "تعبيراً عن تضامنه مع أهالي غـزة.. ناشط يرفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري فوق قمة هرم خوفو"، إشادات واسعة، رغم التساؤلات الكثيرة حول حقيقته.

وحصد الفيديو المتداول بلغات عدّة تفاعلات واسعة ونشرته صفحات ومواقع إخباريّة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن وكالة "فرانس برس" أكدت عدم صحة الفيديو وأنه "معدل".