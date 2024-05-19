مصر.. حقيقة ضبط سيارات إسعاف "محملة بالأسلحة"

نفت الأجهزة الأمنية المصرية صحة ما جرى تداوله على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ضبط سيارات إسعاف خاصة بإحدى الشركات محملة بأسلحة ثقيلة.

ووفقًا لما أورده موقع بوابة "الأهرام المصرية" الرسمية نقلًا عن الأجهزة الأمنية، فقد تبيّن أنه بالفحص والتحري عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، وأن ما تردد عار تمامًا عن الصحة.

وأضافت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الشائعات.

وأورد موقع "وكالة الأنباء المصرية" (غير الرسمية)، نفي مصدر أمني، أمس السبت (جملة وتفصيلًا)، ، صحة ما تم تداوله "بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان" مما وصفه بالادعاءات والأكاذيب حول وجود انتهاكات بسجن القناطر.

وأشار المصدر إلى أن سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات، مضيفًا أن “ذلك يؤكد ما دأبت عليه جماعة الإخوان والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام."