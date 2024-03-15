ليبيا.. ضبط متهمين بجريمة قتل وقعت قبل 13 عامًا (فيديو)

وأشارت المديرية إلى أنه جرى تحديد أسماء المتهمين الجدد، من خلال معلومات كانت قد حصلت عليها إثر تحقيق أجرته في شهر أيلول/ سبتمبر مع متورطين في الجريمة.

وكان قد تم ضبط الجاني في الجريمة من قبل مجلس عسكري سيدي خليفة وأحيل إلى سجن جديدة ومنه إلى سجن عيزرة ثم أخلي سبيله لاحقًا.

لكن والد المجني قدم عام 2015 معلومات جديدة توفرت من شهود عيان حضروا واقعة القتل، وعندها تبين تورط أسماء أخرى.