التعليقات تنهمر على "الدحيح" بعدما فاجأ متابعيه بحفل زفاف مهيب
شهد أحد فنادق القاهرة، يوم أمس الخميس، 11 مايو، حفل زفاف صانع المحتوى المصري أحمد الغندور، المعروف باسم "الدحيح".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قصيرة التُقطت من الحفل، الذي اقتصر على المقربين وأفراد العائلة فقط.
وبطريقة استعراضية لطيفة، ظهر "الدحيح" في أحد المقاطع وهو يرقص مع عروسته "ريم بدر" على أنغام أغنية "بتونس بيك" للمطربة وردة الجزائرية.
وفي فيديو آخر، وقف العريس والعروس أسفل قوس مزيَّن بالورود لتحية الحضور، وبدت عليهما السعادة والبهجة، بينما يصدح في الخلفية صوت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي وهي تغني "طلي بالأبيض".
وأطلت العروس بفستان باللون العاجي من قماشي الدانتيل والشيفون، الذي تميَّز بقصة صدر على شكل قلب، وبشيالات سباغيتي رفيعة.
كما جاءت تنورتها منفوشة منحت إطلالتها مزيدًا من الأنوثة، في حين اعتمدت تسريحة شعر منخفضة تزيَّنت بإكسسوار للشعر، فيما اختار "الدحيح" بدلة توكسيدو سوداء نسَّقها مع قميص أبيض وربطة عنق على شكل "فيونكة".
وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم بالخبر لا سيما أنه لم يلمّح، مسبقًا، لوجود علاقة تجمعه بإحداهن، فكتب أحدهم ساخرًا: "سابنا نبص على المصادر وراح يحب في صمت.. أحلى تغفيلة".
وعلَّق آخر: "ما شاء الله، ألف مبارك، الدحيح قابل الدحيحة وحيخلفا دحيحين صغارًا"، وكتبت إحداهن: "بنتي إمبارح بتقولي أنت بتحب الدحيح أكتر مننا أما شافت فرحتي من خبر زواجه، ربنا يسعده".
من هي عروس الدحيح؟
العروس ريم بدر، شخصية غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاصلة على نظام التخصص المزدوج في التاريخ والرياضيات، ودرجة الماجستير بتخصص الأنثروبولوجيا.
يُشار إلى أن والدة "ريم" وكيلة كلية طب المنصورة، ووالدها رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.
من هو الدحيح؟
هو أحمد وليد محمد الغندور، من مواليد العام 1994، اشتهر باسم "الدحيح" نسبة لقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ودرس علوم الأحياء في كلية العلوم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى أنه باحث ماجستير في جامعة هونغ كونغ.
ويعتبر "الدحيح" من أبرز صانعي المحتوى والباحثين المصريين، حيث يعمل على تبسيط المعلومات العلمية مع شيء من الكوميديا.
وتعاقد "الدحيح" مع شبكة "الجزيرة بلس" من العام 2017 وحتى العام 2020، لتبدأ عرض أولى حلقات برنامجه الكوميدي الثقافي الخاص "متحف الدحيح" العام 2021.