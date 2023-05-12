التعليقات تنهمر على "الدحيح" بعدما فاجأ متابعيه بحفل زفاف مهيب

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم بالخبر لا سيما أنه لم يلمّح، مسبقًا، لوجود علاقة تجمعه بإحداهن، فكتب أحدهم ساخرًا: "سابنا نبص على المصادر وراح يحب في صمت.. أحلى تغفيلة".

وعلَّق آخر: "ما شاء الله، ألف مبارك، الدحيح قابل الدحيحة وحيخلفا دحيحين صغارًا"، وكتبت إحداهن: "بنتي إمبارح بتقولي أنت بتحب الدحيح أكتر مننا أما شافت فرحتي من خبر زواجه، ربنا يسعده".

من هي عروس الدحيح؟

العروس ريم بدر، شخصية غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاصلة على نظام التخصص المزدوج في التاريخ والرياضيات، ودرجة الماجستير بتخصص الأنثروبولوجيا.

يُشار إلى أن والدة "ريم" وكيلة كلية طب المنصورة، ووالدها رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.