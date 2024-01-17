"مايكروسوفت" تطرح "كوبايلوت" كمنافس لـ"تشات جي بي تي"
بدأت مايكروسوفت بتقديم خدمة Copilot "كوبايلوت" الخاصة بها، وقد كانت متاحة سابقًا على نظام التشغيل Windows 11 ومتصفح إدج، كتطبيق مستقل متاح للتنزيل على نظامي التشغيل Android وiOS.
ويوفر التطبيق للمستخدمين بشكل أساسي روبوت محادثة مبتكرًا ومدعومًا بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد GPT-4 وDALL-E 3، مع إمكانات البحث من خلال محرك Bing.
واجهة سهلة
يرحب بك كوبايلوت من خلال واجهة سهلة، حيث يمكنك البدء في كتابة الطلبات لاختبار التطبيق. ويوجد مربع نص في الأسفل حيث يمكنك كتابة سؤالك. ويمكنك أيضًا النقر على أيقونة الميكروفون للتحدث عن طلبك. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك رمز الكاميرا تحميل الصور، ليقوم التطبيق بتحليلها؛ إذ يمكن لكوبايلوت أيضًا تحويل النص إلى صورة، وإنشاء صور وأعمال فنية ومرئيات أخرى بناءً على أوصاف النص الخاصة بك.
بشكل عام، يقدم كوبايلوت معظم الوظائف التي يقدمهاChatGPT، مع العلم أنه توجد أيضًا نسخة مدفوعة تحمل اسمCopilot Pro وتقدم المزيد من الوظائف.
أبرز استخدامات كوبايلوت
يمكنك استخدام كوبايلوت في كل استخدامات ChatGPT. ومع ذلك، لدى كوبايلوت حدُّ إدخال أقل بكثير يبلغ 4000 حرف؛ ما يعني أنه لا يمكنك استخدامه لتلخيص أجزاء أكبر من نصك. وبغض النظر عن هذا النقص، يمكنك استخدام التطبيق في الأمور الآتية:
صياغة رسائل البريد الإلكتروني: يمكن أن يساعد برنامج كوبايلوت على إنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية من خلال تقديم استجابات مدروسة ومتماسكة عندما يُطلب منك ذلك، بالاستناد إلى مستلم البريد الإلكتروني وموضوعه والغرض منه. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب أن يكتب لك بريدًا إلكترونيًا مهذبًا إلى مديرك تطلب فيه إجازة، وسيقوم كوبايلوت بذلك في ثوان.
كتابة القصص والنصوص: يمكنك استخدام كوبايلوت للمساعدة بتبادل الأفكار عن القصص والروايات والسيناريوهات والرسومات والمزيد.
الترجمة والتدقيق اللغوي: يمكن لكوبايلوت ترجمة النص المعروض عليه بين اللغات الشائعة. ويمكن أن يساعد أيضًا بتحسين كتابتك وصقلها من خلال إعادة صياغة الجمل، وتصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية.
كتابة السيرة الذاتية وتحديثها: سواء كنت تقوم بتجديد سيرتك الذاتية الحالية أو إنشاء واحدة من الصفر، فإن برنامج كوبايلوت يتفوق في صياغة سير ذاتية مقنعة مصممة خصيصاً لتتناسب مع تجربتك المهنية والوظيفة التي تتقدم لها.
تلخيص النص: طالما أن طول النص أقل من 4000 حرف، يمكنك أن تطلب من كوبايلوت تلخيص النقاط الأساسية والنصائح المفيدة لك بإيجاز.
إنشاء مسارات الرحلة: قم بوصف وجهتك ومدة إقامتك واهتماماتك وميزانيتك لكوبايلوت، وسيتمكن من اقتراح خط سير رحلة مثالي مكتمل بوسائل النقل والمعالم السياحية والمطاعم وأماكن الإقامة.
صور قابلة للاستخدام: إلى جانب القدرات النصية، برنامج كوبايلوت قادر تماماً على إنشاء صور قابلة للاستخدام بدرجة كبيرة بفضل تكامل. DALL-E 3
إنشاء تصميمات الشعار: ما عليك فعله هو تقديم تفاصيل عن اسم الشركة والصناعة والجمهور المستهدف وعناصر العلامة التجارية الأخرى وسيقترح برنامج كوبايلوت تصميمات الشعار.
إنشاء خلفيات مخصصة: أخبر كوبايلوت عن الحالة المزاجية والأسلوب والغرض من صورة الخلفية، وسيقوم بإنشاء واحدة. يعد هذا أمراً رائعاً للعروض التقديمية وخلفيات سطح المكتب وما شابه.
إنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية: قم بإعطاء كوبايلوت وصفاً للصورة التي تحتاجها لمنشور اجتماعي وسيقوم بإنشاء واحدة لك.
تطوير عناصر العلامة التجارية: صِف هوية علامتك التجارية وسيقوم كوبايلوت بتصميم الشعارات والرسومات والأصول الأخرى.
صور جديرة بالاهتمام: يمكن لبرنامج كوبايلوت إنشاء صور جديرة بالاهتمام لمشاريعك عندما يتم إعطاؤه وصفاً للعمل عليه.
كتب توضيحية: يمكن للمؤلفين إضفاء الحيوية على شخصيات كتاباتهم ومشاهدهم من خلال جعل كوبايلوت ينتج أعمالًا فنية مخصصة.