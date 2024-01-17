"مايكروسوفت" تطرح "كوبايلوت" كمنافس لـ"تشات جي بي تي"

يمكنك استخدام كوبايلوت في كل استخدامات ChatGPT. ومع ذلك، لدى كوبايلوت حدُّ إدخال أقل بكثير يبلغ 4000 حرف؛ ما يعني أنه لا يمكنك استخدامه لتلخيص أجزاء أكبر من نصك. وبغض النظر عن هذا النقص، يمكنك استخدام التطبيق في الأمور الآتية:

صياغة رسائل البريد الإلكتروني: يمكن أن يساعد برنامج كوبايلوت على إنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية من خلال تقديم استجابات مدروسة ومتماسكة عندما يُطلب منك ذلك، بالاستناد إلى مستلم البريد الإلكتروني وموضوعه والغرض منه. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب أن يكتب لك بريدًا إلكترونيًا مهذبًا إلى مديرك تطلب فيه إجازة، وسيقوم كوبايلوت بذلك في ثوان.

كتابة القصص والنصوص: يمكنك استخدام كوبايلوت للمساعدة بتبادل الأفكار عن القصص والروايات والسيناريوهات والرسومات والمزيد.

الترجمة والتدقيق اللغوي: يمكن لكوبايلوت ترجمة النص المعروض عليه بين اللغات الشائعة. ويمكن أن يساعد أيضًا بتحسين كتابتك وصقلها من خلال إعادة صياغة الجمل، وتصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية.

كتابة السيرة الذاتية وتحديثها: سواء كنت تقوم بتجديد سيرتك الذاتية الحالية أو إنشاء واحدة من الصفر، فإن برنامج كوبايلوت يتفوق في صياغة سير ذاتية مقنعة مصممة خصيصاً لتتناسب مع تجربتك المهنية والوظيفة التي تتقدم لها.

تلخيص النص: طالما أن طول النص أقل من 4000 حرف، يمكنك أن تطلب من كوبايلوت تلخيص النقاط الأساسية والنصائح المفيدة لك بإيجاز.