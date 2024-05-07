حفل "ميت غالا 2024".. النجمات بإطلالات مستوحاة من الطبيعة (صور)
أطلت نجمات هوليوود في حفل "ميت غالا" Met Gala السنوي للأزياء، الذي يقام في متحف المتروبوليتان في نيويورك، بإطلالات مستوحاة من "الحديقة"، بحسب ما طلبه منظمو الحفل.
وفي مقدمة الإطلالات ظهرت النجمة الأمريكية زيندايا بفستان باللون الأزرق الداكن مزين بعناقيد العنب، وارتدت المغنية لانا ديل ري فستانا وقبعة زينتها أغصان الأشجار.
أما النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز، فأطلت بفستان شفاف مطرز من تصميم دار سكياباريلي، وقلادة على شكل فراشة.
ولفتت كيم كارداشيان الأنظار بفستان فضي معدني لامع، جاء بتفاصيل زهرية معدنية أخذت طابعًا عصريًا مستوحى من الحديقة.
وصدمت مغنية الراب كاردي بي الحضور، عندما خرجت مرتدية فستانا أسود ضخما؛ إذ رافقها 9 رجال لحمله.
وتهادى الحضور على سجادة باللونين الأبيض والأخضر محاطة بأوراق الشجر، بينما زينت الزهور البيضاء الدرج في متحف متروبوليتان للفنون .
ويخصص عائد الحفل لمتحف متروبوليتان في نيويورك، ويقام لافتتاح معرض الأزياء السنوي في المتحف.