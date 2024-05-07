حفل "ميت غالا 2024".. النجمات بإطلالات مستوحاة من الطبيعة (صور)

أما النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز، فأطلت بفستان شفاف مطرز من تصميم دار سكياباريلي، وقلادة على شكل فراشة.

ولفتت كيم كارداشيان الأنظار بفستان فضي معدني لامع، جاء بتفاصيل زهرية معدنية أخذت طابعًا عصريًا مستوحى من الحديقة.