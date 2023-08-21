وفاة الكوميدي الفرنسي وحيد بوزيدي

توفي الفنان الكوميدي الفرنسي من أصول جزائرية وحيد بوزيدي، يوم الأحد، عن 45 عاما في المغرب، بعد أيام قليلة من إصابته بجلطة دماغية في مدينة مراكش.

وقالت ملحقته الإعلامية، الأحد: "توفي وحيد بوزيدي صباح اليوم بعد إصابته بجلطة دماغية الأربعاء أثناء إقامته في المغرب".

وبعد هذه الجلطة الدماغية، نُقل الفنان إلى المستشفى ودخل غيبوبة. وقال وقتها لصحيفة "لو كورييه دو لاتلاس" الفرنسية إنه تعرض لجلطتين دماغيتين في العام 2021.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية مطلع هذا الأسبوع، صارع بوزيدي، الذي كان يقضي عطلته الصيفية بمراكش، الموت داخل إحدى المصحات الخاصة بالمدينة الحمراء، وسبق للممثل أن أصيب بجلطة دماغية في سنة 2021، وكان قد قال فور تعافيه: "منذ شهر، كنت بالكاد أستطيع المشي، ظل الأطباء يخبرونني أنني لن أعود إلى المسرح مرة أخرى".

بدأ بوزيدي مسيرته الفنية بالمشاركة في عروض الكوميدي الشهير جمال دبوز في العام 2006، وفي كانون الثاني/يناير، أطلق استعراضا فرديا في مسرح "لو ريبوبليك" في باريس، وكان يفترض أن يقوم بجولة في كل أنحاء فرنسا.

وبعيدا عن المسرح، شارك بوزيدي في العديد من الأفلام الكوميدية من بينها "كاز ديبار" و"نويي سا مير، سا مير!" و"نيكي لارسون إي لو بارفان دو كوبيدون".