كندا.. العثور على مقابر محتملة جديدة قرب مدرسة داخلية

أعلنت مجموعة من السكان الأصليين في غرب كندا، الخميس، العثور على مقابر محتملة جديدة، وعظمة من فك أحد الأطفال قرب مدرسة داخلية كندية مخصصة للصغار المتحدرين من المجموعات الأصلية.

وعُثر منذ سنة ونصف السنة على أكثر من 1300 مقبرة للأطفال قرب هذه المدرسة التي كان يُضمّ إليها قسرا أطفال المجموعات الأصلية، ما أحدث صدمة واسعة في كندا وذكّر بالماضي الاستعماري المظلم.

وفي منطقة ليبريت التابعة لمقاطعة ساسكاتشوان، عُثر على "ألفي بقعة" يُشتبه في احتوائها مقابر للأطفال وينبغي إخضاعها لأعمال بحثية موسعة، وفقا لمجموعة "ستار بلانكيت كري" الأصلية.