8 أشخاص يتسببون بإلغاء 60 رحلة في مطار ميونيخ.. فما القصة؟

اعتقلت الشرطة الألمانية ثمانية ناشطين في مجال المناخ كانوا قد تسللوا إلى أراضي مطار ميونيخ، السبت؛ ما تسبب بإغلاق المطار لفترة وجيزة، وأدى إلى إلغاء نحو 60 رحلة خلال أسبوع عطلات مزدحم.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن ستة من الناشطين ألصقوا أنفسهم بأحد مدرجي المطار، لكن الوضع الآن تحت السيطرة، وأن كلا المدرجين مفتوحان أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وقالت جماعة (لاست جنيريشن) "الجيل الأخير"، في سلسلة منشورات على منصة إكس، إنها مسؤولة عن الواقعة، وظهر في المنشورات أيضا أعضاء بالجماعة يجلسون على ما يبدو أنه مدرج طائرات أو طريق أسفلتي، مع لافتات احتجاج.

وكانت الجماعة قد أقامت احتجاجات مماثلة فيما سبق.