حقيقة نقل الفنان المصري صبري عبد المنعم إلى المستشفى

تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن تعرض الفنان المصري صبري عبد المنعم لوعكة صحية عبارة عن مشاكل بالقلب والرئة، ونقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وتواصلت "إرم نيوز" مع الفنان المصري للوقوف على تفاصيل حالته الصحية، لينفي الأخبار المتداولة، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة.

وأضاف صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة أنه بحالة جيدة، مؤكدا أنه بمنزله ولم ينقل إلى المستشفى منذ فترة طويلة.

وردا على المواقع التي تداولت أنباء مرضه قال: "ربنا يسامحهم.. أنا الحمد لله بخير".

يذكر أن الفنان صبري عبد المنعم خضع، مؤخرًا، لجراحة في القلب، بعد شعوره بآلام شديدة في الصدر، وكشف حينها تفاصيل وضعه الصحي، قائلاً: "كنت أعاني من تسارع في نبضات القلب سبب لي إجهادًا كبيرًا، وكنت أشعر بآلام في القلب، فلجأت للدكتور جمال شعبان، وخضعت لجراحة، والحمد لله نبضات القلب تتناقص تدريجيًا".

وكانت آخر أعمال الفنان صبري عبدالمنعم مسلسل "باب المجال"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.