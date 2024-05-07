نسرين طافش تهاجم منتقدي ظهورها في لايفات "تيك توك"

هاجمت الفنانة نسرين طافش منتقدي ظهورها في بث مباشر "لايف" على تطبيق تيك توك، واصفة إياهم بـ "شحاذي وجوعى الترند".

وتعرَّضت نسرين طافش، مؤخرًا، لهجوم واسع بسبب ظهورها في لايف طويل على "تيك توك"، وطلبت خلاله من متابعيها بـ "التكبيس" للحصول على هدايا من متابعيها.

وكتبت نسرين طافش خلال تدوينة طويلة على خاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، قالت فيه: "من قذارات السوشيال ميديا أنني عملت بثًا كاملًا على تيك توك من كم يوم، حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشيال ميديا، وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة، وتطوير الذات، وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا، وكيف نقدر نعمل نظامًا صحيًا ما يخلينا نكبر ونبيّن أصغر من عمرنا".