نسرين طافش تهاجم منتقدي ظهورها في لايفات "تيك توك"
هاجمت الفنانة نسرين طافش منتقدي ظهورها في بث مباشر "لايف" على تطبيق تيك توك، واصفة إياهم بـ "شحاذي وجوعى الترند".
وتعرَّضت نسرين طافش، مؤخرًا، لهجوم واسع بسبب ظهورها في لايف طويل على "تيك توك"، وطلبت خلاله من متابعيها بـ "التكبيس" للحصول على هدايا من متابعيها.
وكتبت نسرين طافش خلال تدوينة طويلة على خاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، قالت فيه: "من قذارات السوشيال ميديا أنني عملت بثًا كاملًا على تيك توك من كم يوم، حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشيال ميديا، وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة، وتطوير الذات، وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا، وكيف نقدر نعمل نظامًا صحيًا ما يخلينا نكبر ونبيّن أصغر من عمرنا".
وعن طلبها الهدايا من متابعيها، قالت: "تخلّل البث مزاح، كل الناس بيعملوه جد عادة على الهدايا مع المتابعين، وكنت عم بمزح لأنه واحدة من الفانز قالتلي ممازحة: بس بعثولك حوتًا أين الأسد؟ والتكبيس والمزح طبعًا يعملان جوًا، ويرفعان الريتش".
وتعجبت الفنانة من الهجوم الذي تعرضت له بسبب المزح، موضحة: "لازم نمزح، نحن مو في درس مواعظ، بس كمية القذارة يللي همَّشت ولغت ساعتين من البث المفيد، المبهج إللي منفعة ووعي وخير ومسكوا بمزحة عملوها محور البث، بتدل على شحذهم للترند، وجوع، ورخص لركوب أي ترند على أكتاف أناس محترمة، وراقية بتسوى رؤوسهم في الوقت إللي في ناس بتطلع بتعمل بثًا تافهًا لا مضمون ولا هدف، وتحديات سخيفة ما بجيبوا سيرتهم".
واستمرت "نسرين" في الهجوم على منتقديها، قائلة: "كم أنتم جائعون، ورخيصون، وشحاذو ترندات".