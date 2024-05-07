شابة سعودية تتلقى سيلاً من الثناء بعد إنقاذ حياة والدها (فيديو)

تلقت شابة سعودية، في منطقة تبوك، شمال المملكة، تدعى عواطف البلوي، سيلاً من عبارات الثناء، واعتبرها كثيرون من مواطنيها، بطلةً، بعدما تقدمت إخوتها وتبرعت لوالدها بجزء من كبدها، لتنقذ حياته.

وكان والد عواطف يعاني من تليف كبد مزمن، قبل أن يقرر الأطباء الاستعانة بأبنائه لزراعة كبد له بعد تدهور حالته الصحية.

وتقدمت عواطف إخوتها في التبرع، وخضعت مع والدها لعملية نقل جزء من كبدها إلى والدها، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وتكللت العملية بالنجاح.