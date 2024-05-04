كدت أفقد حياتي.. كارمن بصيبص تكشف للمرة الأولى تفاصيل تعرضها لحادث سير

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص تفاصيل حادث سير تعرضت له منذ شهرين، لافتة إلى أنها كادت تفقد حياتها خلال هذا الحادث.

وأضافت بصيبص خلال لقاء تلفزيوني: "قبل شهرين تعرضت لحادث سير كبير جدا وكان مثل القلم على وجهي، فجأة عرفت أن في ثانية واحدة قد تفقد حياتك".

وعن تفاصيل الحادث، قالت: "الحادث كان في لبنان كنت في طريقي إلى تصوير مسلسل "نظرة حب" وكنت أفكر أن لدي في اليومين المقبلين تصوير مشاهد لحادث سيارة، في أحداث المسلسل أتعرض لحادث سيارة وأدخل في غيبوبة، وفكرت أنني سأتأخر عن التصوير ولن أذهب بسيارتي حتى لا أنام وأنا أقود السيارة في الطريق".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "في مساء اليوم نفسه، وأنا في طريقي للعودة تعرضت لحادث سير وكان كبيرا، دخلت في سيارة أمامي وطارت السيارة وفتحت "الوسائد الهوائية" وتحركت يمينا ويسارا وفي النهاية وقفت في منتصف الطريق، وتدمرت السيارة بالكامل، وكانت الصدمة في أنه لم يحدث لي أي شيء".

وتابعت كارمن بصيبص: "في اللحظة التي وقع فيها الحادث اتصل بي زوجي؛ لأنه وضع في هاتفه رقمي للحالات الطارئة، والهواتف الذكية بها خاصية عندما نتعرض لحادث يرسل رسائل تحذيرية للأرقام، فزوجي تلقى رسائل أنني تعرضت لحادث فاتصل بي، في البداية لم أجب على الاتصال، وبعدها أجبت وطمأنته علي".

واستطردت في حديثها عن أنها شعرت فجأة أن "الإنسان قد يفقد حياته في ثانية"، مضيفة: "أنا لم أنشر صورة أو خبر تعرضي للحادث؛ لأن هذا ليس أسلوبي ولا يهمني، وأخبرت والدتي في اليوم التالي وهي في منزلي حتى تكون مطمئنة علي، ورغم أنها كانت تقف أمامي وتراني لكنها لم تتوقف عن البكاء، فقط لأنها تخيلت ما قد كان يحصل لي".