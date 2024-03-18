مؤلف "الحشاشين" يرد على "الأخطاء التاريخية" في المسلسل

رد مؤلف مسلسل " الحشاشين" السينارست عبد الرحيم كمال على الانتقادات الموجهة للعمل، مشيرًا إلى أنه استعان بخمسين مصدرًا تاريخيًّا قبل البدء في كتابة تلك الدراما التارخية التي أثارت موجة واسعة من الجدل.

وأوضح السينارست المصري في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، أنه قدَّم "دراما حقيقية من وحي الخيال" لكنها "دراما صادقة".

وبرر لجوءه إلى اللهجة العامية المصرية لتكون لغة الحوار في مسلسل تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر الميلادي بأن الهدف منها هو أن تكون اللغة "سهلة وقريبة من الناس".

وقال إن شخصية "حسن الصباح" زعيم طائفة الحشاشين التي يتناولها المسلسل هى شخصية ثرية وتشغله منذ سنوات بعيدة حتى أنه بدأ الاشتغال على المسلسل منذ 12 عامًا، واصفًا ظهور العمل إلى النور بأنه كان "بمثابة حلم كبير".