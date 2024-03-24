دراسة حديثة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء القاتل

ووصلت دراسة أُجريت على 1719 مريضًا بسرطان الأمعاء في هولندا، قام بها باحثون هولنديون وبريطانيون، إلى أن من شربوا كوبين على الأقل من القهوة لديهم خطر أقل لتكرار المرض. حيث كان التأثير يعتمد على الجرعة، وأن من شربوا كمية أكبر شهدوا انخفاضًا أقوى بالمخاطر.

وكان المرضى الذين تناولوا خمسة أكواب على الأقل يوميًا أقل عرضة بنسبة 32% من أولئك الذين شربوا أقل من كوبين لتكرار الإصابة بسرطان الأمعاء، حسب الدراسة التي موّلها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF)، ونُشرت في المجلة الدولية للسرطان.

ويبدو أيضًا أن المستويات الأعلى من استهلاك القهوة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص الشخص في البقاء على قيد الحياة.

وكان أولئك الذين شربوا كوبين على الأقل يوميًا أقل عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وكما هو الحال مع خطر التكرار، فإن أولئك الذين تناولوا خمسة أكواب على الأقل شهدوا انخفاضًا باحتمالات وفاتهم بنسبة 29%.

من جهتها قالت رئيسة فريق البحث، الدكتورة إلين كامبمان، أستاذة التغذية والأمراض بجامعة فاجينينجن بهولندا، إن المرض يعود لدى واحد من كل 5 أشخاص، وقد يكون قاتلًا.

وأضافت أنه "من المثير للاهتمام أن هذه الدراسة تشير إلى أن شرب من ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة قد يقلّل من تكرار الإصابة بسرطان الأمعاء"، إلا أنها أكدت أن الفريق وجد علاقة قوية بين الاستهلاك المنتظم للقهوة والمرض، وليست هناك علاقة سببية بينهما.

وأعربت عن أملها بأن تكون النتائج حقيقية؛ لأنها تبدو وكأنها تعتمد على الجرعة، فكلما زاد شرب القهوة، زاد التأثير.