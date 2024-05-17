الفيلم السعودي "هجان" يفتتح مهرجان "روتردام" للفيلم العربي

يفتتح مهرجان "روتردام" للفيلم العربي في دورته الرابعة والعشرين هذا العام بالفيلم السعودي "هجان" كتابة وإخراج أبو بكر شوقي.

وتم اختيار فيلم الافتتاح، لأنه يعكس النمو والتطور الملحوظ للسينما السعودية على الساحة العالمية، وذلك بحسب بيان صحفي وصل لـ"إرم نيوز"، وعنه قال "روش عبد الفتاح" مدير المهرجان: الفيلم يستعرض جمال الصحراء العربية ويعكس التقاليد الثقافية للمنطقة، مع التركيز على رياضة سباق الجمال، كواحدة من الرياضات الأكثر شعبية وعراقة في المنطقة، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في منطقة تبوك الخلابة، مما يضفي على العمل بعداً بصرياً يليق بالقصة العاطفية والمغامراتية التي يقدمها.

وأضاف: فيلم "هجان" يُقدم رؤية فنية فريدة تجذب الجمهور العالمي والعربي على حد سواء، مما يجعله الاختيار المثالي لافتتاح المهرجان الذي يسعى لعكس الأصوات العربية المتنوعة والغنية، وهو من إنتاج مشترك بين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" والمنتج المصري محمد حفظي، وشارك في بطولته ممثلون سعوديون بارزون، مما يمثل خطوة مهمة في تطور السينما السعودية وتقديمها على الساحة الدولية.

وفي سياق آخر، قال مدير المهرجان: هذه الدورة ستعكس التزام المهرجان بطرح وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل أساسي، لأن المهرجان منصة فنية حرة تُتيح للمخرجين العرب من الوطن والمهجر فرصة لعرض قصصهم ورؤاهم المتنوعة، سواء كانت اجتماعية، إنسانية، دينية، اقتصادية أو حتى سياسية، بما يجمع بين العمق الفني والاحتفاء بالثقافة العربية.

ويتابع المهرجان فعالياته الممتدة بين 30 مايو و2 يونيو بعروض أفلام تتميز بتركيزها على التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية، وخاصةً تلك المعبرة عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.