دعمًا لأهالي غزة.. ياسمين صبري في صفوف المتطوعين
قدمت الفنانة المصرية ياسمين صبري دعمها لأهالي قطاع غزة، الذين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة، على طريقتها الخاصة.
وشاركت ياسمين مع جمهورها العريض في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قصيرًا أظهر مشاركتها في تقديم المساعدة لجمعية الهلال الأحمر المصري، التي تتحضر لتوصيل مساعدات طبية وغذائية لأهالي القطاع.
وحرصت ياسمين على التطوع من خلال حضورها للجمعية، ووقوفها في صفوف المتطوعين.
وأرفقت الفنانة المصرية مقطع الفيديو بتعليق شكرت فيه جمعية الهلال الأحمر المصري على جهودها قائلة "شكراً جزيلاً لجمعية الهلال الأحمر، على فرصة المشاركة والتطوع. اتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في غزة".
ومنذ بدء الأحداث في غزة، حرصت ياسمين على تقديم الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت ياسمين في السابع من أكتوبر الحالي عبر منشور في تويتر "كل الحب والدعم والدعاء لأشقائنا في غزة".
وبعد أيام قليلة، تركت تعليقًا "اللهم احفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة الأبرياء والطف بيهم"، وارفقت منشورها بصورة لعلم فلسطين مع كوفية ومقولة عن غزة.
يذكر أن معظم نجوم الوطن العربي عبروا عن استيائهم من الأحداث الأخيرة في غزة، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، بين قتلى ومصابين. بينما حرص نجوم آخرون على تأجيل حفلاتهم وارتباطاتهم الفنية تضامنًا مع الفلسطينيين.