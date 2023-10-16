دعمًا لأهالي غزة.. ياسمين صبري في صفوف المتطوعين

قدمت الفنانة المصرية ياسمين صبري دعمها لأهالي قطاع غزة، الذين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة، على طريقتها الخاصة.

وشاركت ياسمين مع جمهورها العريض في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قصيرًا أظهر مشاركتها في تقديم المساعدة لجمعية الهلال الأحمر المصري، التي تتحضر لتوصيل مساعدات طبية وغذائية لأهالي القطاع.

وحرصت ياسمين على التطوع من خلال حضورها للجمعية، ووقوفها في صفوف المتطوعين.

وأرفقت الفنانة المصرية مقطع الفيديو بتعليق شكرت فيه جمعية الهلال الأحمر المصري على جهودها قائلة "‎شكراً جزيلاً لجمعية الهلال الأحمر، على فرصة المشاركة والتطوع. اتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في غزة".