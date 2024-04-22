تحذيرات طبية من "وجه أوزيمبك" الذي يجتاح هوليوود (صور)

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام عقار أوزيمبك (وهو دواء لفقدان الوزن) العيون الغارقة، والخدود الهزيلة، والجلد المترهل؛ مما يسبب ظهور ملامح أكبر سنًا وأكثر انكماشًا لكل من يستعمل العقار لفترة من الزمن.

وتوضح الدكتورة سميتا رامانادهام، جراحة تجميل من نيوجيرسي، أن "الوجه الأوزيمي" يتميز بفقدان حجمه؛ ما يؤدي إلى غمق الخدين وظهور المزيد من الجلد المترهل وانكماش العينين، ويعكس ذلك التغيرات التي تحدث عادة عند فقدان الوزن السريع.

ويعتمد دواء أوزيمبك وفقا للأطباء على تحفيز هرمون طبيعي يعزز الشبع؛ ما يخفف الشهية ويؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة.