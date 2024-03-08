ليبيا.. تفشي الحمى القلاعية قبل رمضان يثير قلق المواطنين

تفاقمت المخاوف في ليبيا من الخسائر الناجمة عن تفشي مرض الحمى القلاعية بين الأغنام والأبقار، وذلك مع اقتراب دخول شهر رمضان الذي تتزايد فيه وتيرة الاستهلاك.

وأصدرت الحكومتان المتنافستان في ليبيا قرارات للحد من تفشي المرض، من بينها منع التنقل بالمواشي أبقارا أو أغناما بين المدن، لكن هذه الإجراءات لم ترض الكثير من الفاعلين في المجال الفلاحي.

وبحسب ما كشف مسؤول ليبي في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أن هناك ما لا يقل عن 5.2 مليون رأس ماشية مهدد بالحمى القلاعية، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد تفشيا لمرض الحمى القلاعية.

وفي العام 2019، أصيب، بحسب المسؤول ذاته، ما لا يقل عن 1300 رأس ماشية بالحمى القلاعية، فيما نفق حوالي 800 منها.