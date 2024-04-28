السعودية.. نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها (فيديو)

نجا طفلان سعوديان في عمر الفتيان، من التعرض لمخاطر نبتة سامة بعد أن قررا عرض تجربة اكتشاف تفاصيلها لمتابعيهما في مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يدركا خطورتها.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أحد الفتيان يقوم بقطع جزء من نبتة، قبل أن يقوم هو وصديقه بمسح أيديهما بالسائل الذي خرج منها، ومن ثم غسل أيديهما، وقد بقيت آثار احمرار عليها.

ونشر عبيد العوني، وهو ناشط بيئي سعودي معروف، مقطع الفيديو عبر حسابه في موقع "إكس"، وقال إن النبتة التي ظهرت في المقطع هي "الغلثي" السامة التي تشكل خطورة على من يجهلها.

كما استعان العوني برأي خبير في علم النباتات، الدكتور أحمد قشاش، الذي أكد أن النبتة سامة، وكانت تستخدم قديمًا للقضاء على الحيوانات المفترسة، مثل: الأسود والنمور، عبر دسها في قطع اللحم ووضعها طعمًا قاتلًا.

وقال العوني منتقدًا عبث الأطفال بالنبتة دون أن يدركوا مخاطرها "صبية صغار يلعبون في أخطر سم في السعودية، جهل وبحث عن الشو (الظهور)، ولكن ليس على حساب صحتهم، اللعب في الموت، النبات يسمى الغلثي.".

ونشر العوني تسجيلًا صوتيًّا للدكتور قشاش، وتابع قائلًا "اسمع كلام البروفيسور أحمد قشاش الخبير في علم النبات. أنشر المقطع لكي يعرف الناس خطرها ويصل إلى الصبية، العزيزين على قلوبنا وعلى أهلهم".