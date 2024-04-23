رحلة فضائية تستعد للانطلاق من السعودية.. وهذا سعر التذكرة (صور)

قالت شركة "هالو سبيس" Halo Space الإسبانية إنها تختبر رحلة إلى الفضاء لمشاهدة "شروق الشمس المذهل" من أعلى كوكب الأرض، على أن تنطلق من المملكة العربية السعودية هذا الصيف.

وبحسب الشركة يعد الاختبار جزءًا من الاستعدادات لتقديم رحلات للركاب، بتذكرة قيمتها 164 ألف دولار اعتبارًا من عام 2026، مع اعتبار المملكة العربية السعودية واحدة من المواقع الأربعة لانطلاق الرحلات، إلى جانب الولايات المتحدة وإسبانيا وأستراليا.

وقالت الشركة إن الركاب سينطلقون قبل الفجر في رحلة فاخرة مدتها أربع ساعات، يقدم الطاقم لهم خلالها طعامًا فاخرًا من طبقة "الستراتوسفير"، ومن ثم تعود إلى الأرض.

وتجري شركة "هالو سبيس"، الآن محادثات مع الجهات التنظيمية السعودية حيث تخطط لإنشاء القاعدة في المملكة لخدمة سائحي الفضاء الأثرياء.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة "كارلوس ميرا" في حديث له مع صحيفة "ذا ناشونال" أن المملكة العربية السعودية توفر أيضًا طقسًا جيدًا يضمن رؤية مذهلة وواضحة لشروق الشمس .

وأضاف أن "التأثير العام" لرؤية الأرض في الكون، والذي وصفه رواد الفضاء بأنه تجربة مؤثرة للغاية، هو نقطة البيع الرئيسة لشركة هالو".