بسبب "كثرة مشاكلها".. استبعاد فريدة سيف النصر من "العتاولة"

أثار استبعاد الفنانة المصرية فريدة سيف النصر بطريقة مفاجئة من مسلسل "العتاولة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، تساؤلات عن السبب، خاصة بعد إنهاء دورها في الحلقة الأخيرة من العمل دون مبرر.

ووفق موقع "القاهرة 24"، فقد تسببت الفنانة المصرية بمشكلات كثيرة خلال تصوير المسلسل، منها أنها كانت تتعمد التأخر في "اللوكيشن"، ولم تكن تحضر لتصوير مشاهدها في الوقت المحدد لها، كما كانت تتناسى جملها أثناء مراجعة المشاهد مع زملائها، وتتعمد توتيرهم، خاصة الوجوه الجديدة.

يذكر أن مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، وباسم سمرة، ومي كساب، وغيرهم، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه؛ ما دفع الشركة المنتجة للإعلان عن جزء ثانٍ في رمضان 2025.