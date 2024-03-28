بعد أسابيع من اكتشافه.. نهاية مأساوية لأكبر ثعبان في العالم (صورة)

عثر على أكبر ثعبان في العالم مقتولا، بعد استهدافه من قبل صيادين في غابات الأمازون المطيرة، وفق تقارير.

وكان العلماء قد اكتشفوا الثعبان الضخم في فبراير الماضي، وأطلقوا عليه اسم "آنا جوليا" لكنهم تفاجأوا بأن الصيادين قد أطلقوا الرصاص عليه، الأحد الماضي.

وتم التقاط صورة للثعبان النافق نتيجة الرصاص الذي وجهه نحوه عدد من الصيادين في نهر فورموسو بغابات الأمازون، بحسب ما أوردته وسائل إعلام برازيلية.