محكمة مصرية تلغي حبس البلوغر مودة الأدهم

قبلت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من البلوغر مودة الأدهم، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة التيك توك".

وألغت المحكمة بذلك حكما بحبسها لمدة عامين، كما أيدت تغريمها 300 ألف جنيه مصري (ستة آلاف دولار تقريبًا).

ودفع محامي الأدهم في مذكرة الدفاع، أنه تقدم بالنقض لأن الحكم قد صدر باطلًا ومخالفًا للقانون ومشوبًا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع.

وبحسب المحامي، جاءت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة، حتى يتسنى لها الحديث، ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها.

وأشار إلى أنه "تم رفض سماعها بتعسف، بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع".