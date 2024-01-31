صورة لنائبة الرئيس الأرجنتيني تثير اهتمامًا واسعًا

أثارات صورة لنائبة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي اهتمامًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة المثيرة لماريا سيليست بونس التي تبلغ 36 عامًا، وقد عيَّنها ميلي نائبة له، وقد نشرت صورة لها مع العلم الأرجنتيني في مكتبها، أثارت الكثير من الاهتمام.

صورة نائبة الرئيس الجديدة التى تمَّ وصفها بـ "المثيرة"، جذبت الآلاف من التعليقات التي تركزت حول جسد ماريا.