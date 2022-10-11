الملياردير يوري ميلنر يتخلّى عن جنسيته الروسية

أعلن الملياردير وأحد رجل الأعمال في سيليكون فالي يوري ميلنر، الإثنين، تخليه عن جنسيته الروسية.

وكتب ميلنر المولود في موسكو عبر تويتر: "تركت وعائلتي روسيا بصورة نهائية العام 2014 بعد ضمّها شبه جزيرة القرم. وأنهينا خلال هذا الصيف رسميا إجراءات التخلي عن جنسيتنا الروسية".

وميلر الذي أسس شركة الاستثمار الإلكتروني "دي إس تي غلوبل" وأحد المستثمرين الأساسيين في فيسبوك، هو مواطن إسرائيلي منذ العام 1999، على ما ذكر موقع "دي سي تي غلوبل" الإلكتروني.

وأشار الموقع إلى أنّ ميلنر لا يملك أي أصول في روسيا، لافتا إلى أنّ 97% من ثروته خارجها.

وأضاف أنّ "يوري لم يلتقِ مطلقًا (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين لا ضمن اجتماع فردي ولا ضمن لقاء جماعي".

وكانت مؤسسته "برايك ثرو برايز فاوندايشن" غير الربحية دانت الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتبرعت المؤسسات التابعة له بما لا يقل عن 11 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين والعلماء الذين أُجبروا على ترك روسيا، وفق "دي سي تي غلوبل".

والعام 2016، أعلن ميلنر وعالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ عن مبادرة فضائية تهدف إلى إطلاق مهمة نحو "ألفا سنتوري"، أقرب نظام نجمي إلى الأرض، باستخدام مركبات فضائية صغيرة تعمل بالدفع الخفيف، وأخرى فائقة الخفة أو مركبة نانوية.

وتعاون الثنائي كذلك لإطلاق بحث واسع عن الحياة الذكية خارج كوكب الأرض ضمن مشروع تبلغ قيمته 100 مليون دولار ويمتد إلى 10 سنوات يجري خلالها مسح السماء بتمويل من ميلنر.