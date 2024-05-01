تقبيل الطبيب حسام موافي ليدَ رجل أعمال شهير يثير ضجة في مصر (فيديو)

وخلال الفيديو الذي بثته صفحة برنامج الدكتور حسام موافي، يظهر عدد من المدعوين بينهم دعاة إسلاميون وشخصيات عامة، أبرزهم: الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ورجل الأعمال محمد أبو العنين، والدكتور خالد الجندي، وهم جالسون في حفل عقد قران ابنة الدكتور موافي.

ولحظة إعطاء الحضور الفرصة لتقديم التهنئة للعروسين، امتدح جميعهم والد العروس الدكتور حسام موافي، بكلمات إطراء وإعجاب، وعندما تحدث أبو العنين عن أخلاق الطبيب المصري، قام الدكتور موافي بتقبيل يد محمد أبو العنين، الأمر الذي لم يُرضِ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت الآراء حول ما قام به موافي، حيث اعتبر البعض أن فعلته تمثل "تملّقًا"، بينما اعتبر آخرون أن ما قام به هو لأن برنامجه التلفزيوني تنتجه وتعرضه قناة "صدى البلد" المملوكة لـ أبو العنين.

على الجانب الآخر اعتبر آخرون أن ما قام به الدكتور موافي ليس سوى تعبير عن الامتنان لرجل الأعمال على كلماته، وأن تصرفه ينم عن تقديره واحترامه.

يذكر أن الدكتور حسام موافي هو أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، ويقدم عدة برامج تخص الصحة والدّين، وهو من الأطباء المشاهير إعلاميًا.