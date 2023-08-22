اتهام مدافعات عن الحيوانات بسرقة خراف من مزرعة للملك تشارلز‎

وأُطلق سراح الناشطات اللواتي تراوح أعمارهنّ بين 23 و34 عامًا بكفالة وسيمثلن أمام المحكمة في الـ28 من أيلول/سبتمبر.

وفي الـ24 من أيار/مايو، أكّدت "أنيمل رايزينغ" في مقطع فيديو ظهرت فيه 3 نساء يَسِرن في أحد الحقول، أنّها مسؤولة عن سرقة الخراف، في خطوة قالت إنّ هدفها هو التنديد بتربية الحيوانات لأغراض غذائية.

ومزرعة "ساندرينغهام" التي تبلغ مساحتها آلافًا عدّة من الهكتارات وتضمّ غابات ومزروعات وحدائق، مملوكة للعائلة الملكية منذ خمسة أجيال، وورثها تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.