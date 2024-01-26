خطوة تاريخية.. بريطانيا تعيد "ذهب أشانتي" إلى غانا

في خطوة تاريخية، وافقت المملكة المتحدة على إعادة 32 قطعة من ذهب الأشانتي إلى غانا، بعد 150 عامًا من "سرقتها" من بلاط ملك الأشانتي (مجموعة عرقية في غانا).

وستكون القطع الأثرية الموجودة في متحف فيكتوريا وألبرت (V&A) والمتحف البريطاني، موضوعة بموجب اتفاقية إعارة مدتها ثلاث سنوات، قابلة للتمديد لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وستتم إعادتها إلى "أوتومفو أوسي توتو الثاني"، ملك الأشانتي الحالي، بدلاً من الحكومة الغانية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة إنه يُنظر إلى هذا القرار على أنه مناورة استراتيجية من جانب المتاحف لإعادة العناصر المتنازع عليها إلى بلدانها الأصلية، لاسيما بالنظر إلى بعض القيود القانونية التي تمنع الاسترداد المباشر.

وتوقعت أن تشكل هذه الصفقة، التي تعد رائدة، سابقة لإعادة القطع الأثرية الأخرى المتنازع عليها، مثل "رخام إلجين" (المنحوتات الرخامية اليونانية الكلاسيكية) إلى أماكنها الأصلية.