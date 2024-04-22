طفل بعمر 8 سنوات يطلق النار على وجهه.. فما القصة؟

أطلق طفل يبلغ من العمر 8 سنوات النار على وجهه، لكن الإصابة لم تُنهِ حياته، إلا أنها وضعته في حالة حرجة، بحسب ما ذكرت شرطة مدينة وارن بولاية ميشيغان الأمريكية.

ورجحت الشرطة أن يكون المسدس الذي استخدمه الطفل "غير مؤمن"، أي أن "زر" الأمان بالمسدس غير مُفعل، وفقًا لما ذكرت شبكة "CNN بالعربية"، الأحد.

وفي حين جرى نقل الطفل إلى مستشفى محلي، حيث لا يزال في حالة حرجة، يبحث المحققون الآن في كيفية تمكن الطفل من الوصول إلى السلاح.