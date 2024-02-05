متحف رقمي يداعب حاستي الشم والذوق (فيديو وصور)
يُداعب متحف فني رقمي، من المقرر أن تفتتحه المجموعة الفنية اليابانية "تيملاب" يوم الجمعة المُقبل 9 شباط/فبراير الجاري، حاستي الشمّ والذوق لزواره.
ويأتي افتتاح المجموعة الفنية اليابانية معرضها الدائم الجديد للفن الرقمي الانغماسي في طوكيو، بعد أن اجتذبت ملايين الزوار في نسخة سابقة، وفقًا لما ذكر موقع "العرب".
ويُقدم المعرض، على طول متاهة حقيقية تقع تحت أطول ناطحة سحاب في اليابان (330 متراً)، أكثر من 50 تركيباً فنياً تتفاعل مع بعضها البعض ومع الجمهور، ما ينشئ تدفقات رقمية تنفتح تحت أقدام الزوار.
ونقل الموقع عن مدير "تيملاب" توشيوكي إينوكو قوله إن "هدفنا هو التأثير في الناس وجعلهم يفكرون في الحياة والعالم بطريقة أكثر إيجابية"، مبينًا أن المعرض يهدف إلى تقديم "تجارب غير مسبوقة، من خلال إظهار رؤية جديدة وغير معروفة سابقاً".
وأشار إلى أن معرض المجموعة الجديد الذي يحمل اسم "تيملاب بوردرلس"، والموجود داخل مجمع "أزابوداي هيلز" في طوكيو، "يشكّل استمرارا لأبحاثنا السابقة، مع تقديم تجربة جديدة".
وتشغّل التركيبات الفنية في الموقع حاستي الشمّ والذوق، فالشاي والمثلجات المستهلكة في المتحف تصبح بدورها أعمالا فنية مغطاة بالزهور وأوراق الشجر.