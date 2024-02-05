متحف رقمي يداعب حاستي الشم والذوق (فيديو وصور)

ونقل الموقع عن مدير "تيملاب" توشيوكي إينوكو قوله إن "هدفنا هو التأثير في الناس وجعلهم يفكرون في الحياة والعالم بطريقة أكثر إيجابية"، مبينًا أن المعرض يهدف إلى تقديم "تجارب غير مسبوقة، من خلال إظهار رؤية جديدة وغير معروفة سابقاً".