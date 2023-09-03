ماذا تعرف عن أغلى قطعة جبن في العالم؟

سجلت قطعة جبن مصنوعة يدويًّا رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا لأغلى قطعة جبن في العالم تزن 2.2 كيلوغرام، بعد أن أشتراها مطعم إسباني بقيمة 30 ألف يورو (32.800 دولار).

وبيعت قطعة الجبن في مسابقة تستضيفها مدينة "لاس أريناس دي كابراليس" الإسبانية، كل عام، ويتم من خلالها بيع أفضل قطع جبن "كابراليس" بالمزاد العلني، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

وكان المطعم الاسباني يزايد على الجميع للحصول على أفضل قطعة جبن "كابراليس" منذ بضع سنوات. وفي عام 2018، دفع ذلك المطعم 14300 يورو مقابل القطعة الفائزة في المسابقة.

وبعد عام، أنفق 20500 يورو للحصول على الجبن الأفضل تقييمًا، وذلك قبل أن يدفع رقمًا غير مسبوق هذه السنة.

وتم تصنيع قطعة الجبن في مصنع "Los Puertos" بمدينة "كابرالس"، وذلك قبل اختيارها عن طريق لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجًا شارك في المسابقة، لتكون الأكثر طلبًا في المزاد.

وصنعت قطعة الجبن يدويًّا من حليب البقر والماعز، والتي تنضج لعدة أشهر بكهوف في جبال "لوس بيكوس دي يوروبا".

و"كابراليس" هو جبن طبيعي مصنوع يدويًّا إمّا من حليب البقر الخام وإمّا خليط من نوعين أو 3 أنواع من الحليب - البقر والأغنام والماعز - وينضج في الكهوف الطبيعية لعدة أشهر، حيث تساعد الرطوبة على منح تلك المادة الغذائية بقعًا زرقاء وخضراء مميزة.

وقال غييرمو بينداس بادا، صانع الجبن الفائز والذي ينضج لمدة 10 أشهر في كهف على ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر: "كنا نعلم أن لدينا جبنًا جيدًا، لكننا كنا نعلم أيضًا أنه من الصعب جدًّا الفوز".