قتلى ونزوح الآلاف جراء فيضانات في إثيوبيا

قضى أكثر من 20 شخصا بسبب فيضانات مباغتة نجمت عن أمطار غزيرة انهمرت في المنطقة الصومالية في إثيوبيا وأجبرت أكثر من 12 ألف أسرة على النزوح، وفق ما أفادت الحكومة الإقليمية السبت.

وأفاد بيان لمكتب الاتصالات الإقليمي الصومالي بتدمير جسور وطرق بسبب هطول الأمطار، ما صعّب الوصول إلى الأسر المتضررة، كما تم الإبلاغ عن أضرار لحقت بالماشية والمحاصيل والممتلكات.

وتابع البيان: "قضى أكثر من 20 شخصا في الفيضانات حتى الآن… ونزحت أكثر من 12 ألف أسرة".

وأضاف البيان: "يظهر ازدياد الأمطار وتوقعات الأرصاد الجوية أن خطر الفيضانات لا يزال مرتفعا".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الشهر الماضي إن شرق أفريقيا سيشهد على الأرجح أمطارا أكثر غزارة من المعتاد خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر بسبب ظاهرة إل نينيو.