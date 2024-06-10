المغرب.. ستيني يقتل شقيقته بآلة حادة

شهدت مدينة مراكش المغربية حادثة مروعة إذ أقدم أحد الأشخاص على قتل شقيقته بآلة حادة بعد أن انهال عليها بالطعنات المتوالية دون سبب واضح حتى الآن.

ونُقِلَت المجني عليها إلى مستشفى "محمد السادس" الجامعي وهي غارقة في دمائها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبيل وصولها إلى قسم الطوارىء في المستشفى.

وتبين أن مرتكب الجريمة يبلغ من العمر 65 عامًا ويعاني، فيما يبدو، من اضطرابات نفسية وعقلية بينما شقيقته في الخمسين من العمر وهي أم لأربعة أولاد.

وأفادت مصادر محلية أن الحادث وقع بحي "عين إيطي" بمقاطعة "النخيل" داخل منزل العائلة.

وفورًا ضبطت عناصر الدائرة الأمنية 15 المتهم وتم فتح التحقيق العاجل للوقوف على ملابسات الجريمىة ودوافع ارتكابها.