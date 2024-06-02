حضور نسائي لافت في معرض "الكتاب المغاربي" بباريس

شهدت الدورة الثلاثون من معرض "الكتاب المغاربي" المقام بقصر البلدية بباريس حضورًا نسائيًّا لافتًا وسط كوكبة من الأدباء والمؤلفين والتشكيليين من دول المغرب العربي.

ويقام المعرض الذي بدأ فعالياته أمس على مدى يومين من قبل جمعية "Coup de Soleil" ، بشراكة مع مدينة باريس، ودعم خاص من مجلس الجالية المغربية بالخارج.

واعتبرت الكاتبة المغربية الشابة زينب مكوار، أن المعرض بمثابة فرصة ثمينة للكتاب المغاربة لتقديم إصداراتهم الجديدة لا سيما المكتوبة بالفرنسية، مشيرة إلى أنها هنا اليوم لتقديم روايتها الثانية، والتي تحمل عنوان "Souviens-toi des abeilles".