إعجاب واسع بإطلالة الأميرة الجوهرة بنت طلال على غلاف "فوغ" (صور)
حظيت إطلالة الأميرة السعودية الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، على غلاف مجلة "فوغ" العالمية بإعجاب كبير بين الشباب، خاصة مع تميزها بلمسة تراثية مميزة.
وعبّر طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انبهارهم بإطلالة الأميرة "الملكية"، كما وصفها البعض، على غلاف العدد الأحدث للمجلة لشهر يونيو/حزيران الجاري.
وظهرت الأميرة الجوهرة وهي ترتدي البشت السعودي وتضع الخنجر الذهبي الخاصين بوالدها الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز، كما ذكرت المجلة.
ورأت "فوغ" أن الجوهرة "تجسد الماضي التاريخي والمستقبل المستنير للسعودية، وتعكس وتمثل المملكة المشرقة وهي تشق طريقها نحو مركز الاهتمام العالمي".
والأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير طلال بن عبدالعزيز الأخ الأكبر للملك سلمان، وهي حفيدة الملك المؤسس، ووالدتها هي الأميرة ماجدة بنت تركي بن خالد السديري.
وحصلت الأميرة السعودية على شهادة في الهندسة المعمارية وشهادات دراسات عليا متنوعة في ريادة الأعمال والاستثمار وعمليات الشركات الصغيرة.
وشكلت الجوهرة فريقاً من أصحاب الرؤى والحالمين إلى جانبها وسرعان ما أصبح لا يمكن إيقافه وقالت عنه: "فريقي هو عائلتي، لأن رؤيتي هي حياتي".
وأسست الأميرة الجوهرة بنت طلال مطعم "فايندنج سوشي" وهو أحد المطاعم المحلية الأكثر شعبية في المملكة حيث يدمج بين ذوقيْ حضارتين عريقتين.