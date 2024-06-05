إعجاب واسع بإطلالة الأميرة الجوهرة بنت طلال على غلاف "فوغ" (صور)

حظيت إطلالة الأميرة السعودية الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، على غلاف مجلة "فوغ" العالمية بإعجاب كبير بين الشباب، خاصة مع تميزها بلمسة تراثية مميزة.

وعبّر طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انبهارهم بإطلالة الأميرة "الملكية"، كما وصفها البعض، على غلاف العدد الأحدث للمجلة لشهر يونيو/حزيران الجاري.