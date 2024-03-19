مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في حريق مصحة إدمان بمصر (فيديو)

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين والموتى إلى المستشفى، حيث تبين وفاة 3 أشخاص مختنقين بسبب تنفس غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الحريق، وهم "كريم. ن" 30 عامًا حاصل على ثانوية عامة مشرف بالمصحة، "محمد. ي. أ" 24 عامًا من نزلاء المصحة، "محمد. ص" 41 عامًا من النزلاء، وجرى نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، إلى أن تأمر النيابة العامة بدفنهم.

وأصيب 7 أشخاص آخرين من النزلاء بالمصحة، وهم "يوسف. ا. ع" 24 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، "محمد. أ. م" 31 عامًا، بدون عمل مصاب بحروق من الدرجة الثالثة، و"ربيع. م. م" 42 عامًا مصاب باختناق، و"عيادة. م ع" 28 عامًا مصاب بحروق، "محمود. م. م" 34 عامًا مصاب بحروق، و"محمد. أ" 31 عامًا، مصاب باختناق، "عبدالله. م. ط" 18 عامًا مصاب باختناق.

من جانبها انتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث لمعاينة الحريق، حيث أمرت الخبراء بالبحث والوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق وإن كانت هناك شبهة جنائية أم لا.

يذكر أنه شهدت مصر خلال الأيام الماضية العديد من الحرائق، منها حريق مواقع تصوير ٣ مسلسلات وهي: "الكبير أوي ٨، المعلم، جودر"، كما تم التهام مجمع بنوك ومولات بالقاهرة الجديدة وغيرها.