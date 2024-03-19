مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في حريق مصحة إدمان بمصر (فيديو)
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حريق نشب بمصحة لعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية إحدى المدن المطلة على قناة السويس بمصر.
وبدأت الواقعة بتلقي الجهات الأمنية بلاغا يفيد بنشوب حريق في مصحة للتأهيل النفسي بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر ذلك عن مصرع 3 اختناقا من الحريق وإصابة 7 آخرين.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بصحبة عدد كبير من سيارات الإسعاف ورجال المطافي، وبالمعاينة الأولية تبين أن المصحة مكونة من 3 طوابق، أرضي و2 علوي، على مساحة 150 مترا، وأن الحريق نشب في الطابق الثاني لتلتهم كافة محتوياته، وانتقلت إلى باقي الطوابق.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين والموتى إلى المستشفى، حيث تبين وفاة 3 أشخاص مختنقين بسبب تنفس غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الحريق، وهم "كريم. ن" 30 عامًا حاصل على ثانوية عامة مشرف بالمصحة، "محمد. ي. أ" 24 عامًا من نزلاء المصحة، "محمد. ص" 41 عامًا من النزلاء، وجرى نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، إلى أن تأمر النيابة العامة بدفنهم.
وأصيب 7 أشخاص آخرين من النزلاء بالمصحة، وهم "يوسف. ا. ع" 24 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، "محمد. أ. م" 31 عامًا، بدون عمل مصاب بحروق من الدرجة الثالثة، و"ربيع. م. م" 42 عامًا مصاب باختناق، و"عيادة. م ع" 28 عامًا مصاب بحروق، "محمود. م. م" 34 عامًا مصاب بحروق، و"محمد. أ" 31 عامًا، مصاب باختناق، "عبدالله. م. ط" 18 عامًا مصاب باختناق.
من جانبها انتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث لمعاينة الحريق، حيث أمرت الخبراء بالبحث والوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق وإن كانت هناك شبهة جنائية أم لا.
يذكر أنه شهدت مصر خلال الأيام الماضية العديد من الحرائق، منها حريق مواقع تصوير ٣ مسلسلات وهي: "الكبير أوي ٨، المعلم، جودر"، كما تم التهام مجمع بنوك ومولات بالقاهرة الجديدة وغيرها.