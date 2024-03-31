راغب علامة يجمع نجوم الفن بحفل سحور رمضاني في القاهرة (صور)

من جهة أخرى يستعدّ السوبر ستار راغب علامة لجولته الكنديّة الأمريكيّة خلال شهري أبريل ومايو 2024، وتشمل حفلات عديدة في كلّ من الولايات الأمريكيّة، نيويورك في 19 أبريل، ودينفير في 26 أبريل، وكليفلاند في 27 أبريل، وميامي في 3 مايو، وبوسطن في 4 مايو، وكاليفورنيا في 11 مايو، وميسيسوغا الكندية في 18 مايو، ليختتم جولته في مدينة مونريال في 19 مايو المقبل.