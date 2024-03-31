راغب علامة يجمع نجوم الفن بحفل سحور رمضاني في القاهرة (صور)
أحيا النجم راغب علامة، حفل سحور رمضاني حضره عدد من نجوم الفن والتمثيل في العاصمة المصرية القاهرة.
وأقيم هذا الحفل في المتحف الوطني المصريّ وسط أجواء مميّزة زيّنتها أغاني، راغب علامة من أرشيفه الغنيّ التي تعيش في ذاكرة الجمهور المصري.
ولفت راغب علامة الأنظار حين توجه لتحية نجمات التمثيل المصريات الكبيرات ناديا الجندي، وإلهام شاهين، بالإضافة للممثّلة درّة، والفنانة العراقيّة شذى حسّون، ونجمات الإعلام هالة سرحان، وبوسي شلبي، ولجين عمران.
من جهة أخرى يستعدّ السوبر ستار راغب علامة لجولته الكنديّة الأمريكيّة خلال شهري أبريل ومايو 2024، وتشمل حفلات عديدة في كلّ من الولايات الأمريكيّة، نيويورك في 19 أبريل، ودينفير في 26 أبريل، وكليفلاند في 27 أبريل، وميامي في 3 مايو، وبوسطن في 4 مايو، وكاليفورنيا في 11 مايو، وميسيسوغا الكندية في 18 مايو، ليختتم جولته في مدينة مونريال في 19 مايو المقبل.