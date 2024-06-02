بعد اختفائه 6 سنوات.. العثور على جثة رجل بجدار منزله في المغرب

فتحت السلطات المغربية في مدينة طنجة، تحقيقًا قضائيًّا لكشف ملابسات وفاة شخص عثر على جثته مدفونة في جدار منزله في منطقة "طنجة البالية".

وتم اكتشاف الجثة مؤخرًا، والتي تعود لشخص اختفى منذ 6 سنوات، بشكل عرضي خلال مجريات التحقيق التمهيدي مع زوجة الضحية وأربعة من أبنائه، الذين تم توقيفهم بتهمة "حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأثارت التحقيقات شكوكًا قوية حول اختفاء الزوج في ظروف مشبوهة منذ سنوات، ما دفع السلطات إلى تعميق البحث.

وذكر موقع القناة الأولى (الرسمية)، أن الأبحاث المعمقة والخبرات التقنية أظهرت أن الزوج، الذي كان مختفيًا منذ سنوات، قد دفن داخل جدار إسمنتي بمنزله، وعند استخراج الجثة، تبيّن أنها تعرضت لتحلل شبه كامل.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي بهدف تحديد سبب الوفاة وكشف ملابساتها، بينما تم إخضاع زوجته وأبنائه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة التي هزت عروس الشمال مدينة طنجة.