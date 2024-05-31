"آينشتاين العرب".. طالبة إماراتية تخطف الأضواء في حفل تخرجها (فيديو)
خطفت طالبة جامعية إماراتية، الأضواء في حفل تخرجها عندما عرّفت عن نفسها باللغة الكورية بشكل طليق، قبل أن تكشف عن جزء من إنجازاتها وأهمها حصولها على لقب "آينشتاين العرب".
وبدت خديجة سعيد الشميلي التي حصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران والفضاء، نجمة حفل التخرج الذي نظمتها "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا".
وخلال إلقاء كلمة زملائها وزميلاتها الخريجين، اختارت الشابة التعريف عن نفسها باللغة الكورية، وقالت، "لا نتفوق فقط في الخبرة التقنية، ولكننا أيضًا نحتضن الثقافة والروابط العالمية".
وتحدثت الشميلي خلال كلمتها عن إنجازها خلال دراستها الجامعية، مشروعاً بحثياً في الطاقة المتجددة، نالت بسببه لقب "أينشتاين العرب" من جامعة زيورخ في سويسرا.
وحصل مشروعها آنذاك على "جائزة سعود بن صقر القاسمي للتميز الحكومي" كأفضل مشروع في قسم العلوم الطبيعية.
وخارج قاعة حفل التخرج، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشميلي وهي تتحدث باللغة الكورية، في احتفاء افتراضي بالأكاديمية الشابة.