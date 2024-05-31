"آينشتاين العرب".. طالبة إماراتية تخطف الأضواء في حفل تخرجها (فيديو)

خطفت طالبة جامعية إماراتية، الأضواء في حفل تخرجها عندما عرّفت عن نفسها باللغة الكورية بشكل طليق، قبل أن تكشف عن جزء من إنجازاتها وأهمها حصولها على لقب "آينشتاين العرب".

وبدت خديجة سعيد الشميلي التي حصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران والفضاء، نجمة حفل التخرج الذي نظمتها "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا".

وخلال إلقاء كلمة زملائها وزميلاتها الخريجين، اختارت الشابة التعريف عن نفسها باللغة الكورية، وقالت، "لا نتفوق فقط في الخبرة التقنية، ولكننا أيضًا نحتضن الثقافة والروابط العالمية".