القبض على متهمتين بسرقة فيلا غادة عبد الرازق

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف غموض وملابسات سرقة فيلا الفنانة غادة عبد الرازق، فقد تبين أن خادمتين أجنبيتين تعملان لديها هما من تقفان وراء الجريمة.

وبدأت الواقعة حين تلقى قسم شرطة المعادي، يوم الجمعة، بلاغا من الفنانة المصرية تكشف فيه تعرضها لسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات وملابس نسائية. وتبين بتفريغ الكاميرات وأخذ أقوال الشهود أنه لم يدخل المكان أي غرباء، وبالتالي فإن الاحتمال المرجح هو أنّ السرقة تمت من جانب شخص من داخل الفيلا.

وإثر ذلك، تركزت الشكوك حول خادمتين تحملان الجنسية النيجيرية، وتم بالفعل ضبطهما ومواجهتهما بالتهمة المنسوبة إليهما، فاعترفتا بارتكاب الواقعة. وقالت الخادمتان في التحقيقات إنهما كانتا تعانيان من ضائقة مالية، واعتقدتا أنّ الفنانة عبد الرازق لن تنتبه إلى ضياع القطع الثمينة التي فُقدت.

وأوضحتا أنهما تخلصتا سريعًا من المسروقات بالاتفاق مع سائق لا يعلم حقيقة ما حدث، وأقنعتاه أن المجوهرات حصيلة عملهما وادخارهما للمال بالعملة الصعبة، وتحديدا الدولار.