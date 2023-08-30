الأردن.. عيار ناري طائش يخطف عريسًا قبيل زفافه

فُجع أهالي مدينة معان، جنوب الأردن بوفاة عريس، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بعيار ناري طائش، خلال التحضيرات لحفل زفافه، حيث خيمت حالة من الحزن والصدمة بين أبناء المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشاب الذي كان من المفترض أن يحتفل بزفافه، قضى إثر إصابته بعيار ناري طائش أطلقه أحد الأشخاص خلال ما يعرف بـ"حمام العريس".

وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن اليوم "إلقاء القبض على مطلق النار العشوائي في حفل الزفاف الذي أدى إلى مقتل أحد الأشخاص"، مؤكدة كذلك "ضبط السلاح المستخدم".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز" إن الشاب "أُسعف إلى المستشفى إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري أثناء حفل زفاف في محافظة معان، وما لبث أنْ فارق الحياة".

وأوضح أن التحقيقات قادت إلى التعرف على مطلق النار، إذ جرى ضبطه والسلاح المستخدم وبوشر التحقيق معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.