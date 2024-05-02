إنقاذ 66 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور القناة إلى بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، إنقاذ 66 مهاجراً غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم عبور القناة للوصول إلى بريطانيا، بحسب "فرانس برس".

وقالت المديرية البحرية الفرنسية إنه صباح الخميس، تمّ "إبلاغ خدمات الطوارئ من خلال إشارة دييب بأنّ قارب مهاجرين موجود قبالة ساحل دييب".

وأضافت أنّه "بعد ظهر الأربعاء، قدّم زورق آلي ساحلي تابع للدرك البحري المساعدة للقارب".

وأوضح البيان أنّ الطاقم انتشل "66 شخصاً بينهم نساء وأطفال".

وأعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء إمكانية ترحيل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا تضمّ 5700 شخص "بحلول نهاية العام"، وذلك بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش بطريقة غير نظامية.