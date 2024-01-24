مشاهد نادرة تجبر الروس على السباحة في الثلوج (فيديو)
تداول نشطاء روس على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأجواء الثلجية غير المسبوقة، التي تشهدها جزيرة سخالين الروسية.
وتظهر المقاطع سماكات قياسية للثلوج، التي كادت أن تطمر المنازل، وطرقا اختفت يحتاج قطعها إلى ممارسة رياضة جديدة شاقة وهي السباحة بالثلوج.
من جهتها أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في مقاطعة سخالين، التي تقع قبالة الساحل الشرقي لسيبريا؛ بسبب العاصفة الثلجية الشديدة، التي أدت إلى إغلاق الطرق وانقطاع التواصل مع بعض السكان.
وبحسب السلطات المحلية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، فقد سجل تأخير 33 رحلة جوية على الخطوط الداخلية والإقليمية والدولية في مطار المقاطعة، وتم تأجيل 20 منها حتى يوم غد الخميس، فيما اقتصرت حركة وسائل النقل على ثمانية أقسام من الطرق الرئيسة، نتيجة انسدادها بفعل تراكم الثلوج.
وطلب ما يقرب من 75 سائقا عالقين وسط الثلوج المتساقطة على الطرقات، مساعدة رجال الإنقاذ لإخراجهم.
وبحسب وزارة الطورائ الروسية التي نشرت مقطع فيديو من عملياتها في المقاطعة، فقد تم نقل أكثر من 10 أشخاص وصلوا من المناطق الشمالية من الجزيرة، ويحتاجون إلى رعاية طبية إلى المنشأة الطبية الإقليمية.
وضربت الجزيرة الروسية عاصفة ثلجية، منذ يوم أمس الثلاثاء، وتساقطت حتى اليوم كمية من الثلوج تعادل أكثر مما يسقط على المقاطعة خلال شهر في هذا الوقت من السنة.
وبحسب متنبئي الطقس، ومراكز الرصد الجوي، ستبقى سخالين تحت رحمة الاعصار حتى غد الخميس، فيما تهدأ العاصفة الثلجية، الجمعة، وقد ينتهي هطول الثلوج، بعد ظهر السبت.