مشاهد نادرة تجبر الروس على السباحة في الثلوج (فيديو)

تداول نشطاء روس على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأجواء الثلجية غير المسبوقة، التي تشهدها جزيرة سخالين الروسية.

وتظهر المقاطع سماكات قياسية للثلوج، التي كادت أن تطمر المنازل، وطرقا اختفت يحتاج قطعها إلى ممارسة رياضة جديدة شاقة وهي السباحة بالثلوج.

من جهتها أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في مقاطعة سخالين، التي تقع قبالة الساحل الشرقي لسيبريا؛ بسبب العاصفة الثلجية الشديدة، التي أدت إلى إغلاق الطرق وانقطاع التواصل مع بعض السكان.

وبحسب السلطات المحلية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، فقد سجل تأخير 33 رحلة جوية على الخطوط الداخلية والإقليمية والدولية في مطار المقاطعة، وتم تأجيل 20 منها حتى يوم غد الخميس، فيما اقتصرت حركة وسائل النقل على ثمانية أقسام من الطرق الرئيسة، نتيجة انسدادها بفعل تراكم الثلوج.