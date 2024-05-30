كوريا الجنوبية.. مليار دولار نفقة طلاق لزوجة رجل أعمال

وفي العام 2022، أمرت محكمة الأسرة في العاصمة سيؤول تشوي بتحويل 66.5 مليار وون (48.63 مليون دولار) ضمن اقتسام الممتلكات في إطار حكم الطلاق.

وقضت المحكمة أيضًا في ذلك الوقت بأن رو سو-يونغ زوجة تشوي المنفصلة عنه، ستحصل على مبلغ نفقة قدره 100 مليون وون لمرة واحدة.

ورفضت المحكمة حينها طلب "رو سو" الحصول على ما يقرب من نصف ممتلكات شركة "إس.كيه" التي يرأسها تشوي أيضًا، والتي تشمل الشركات التابعة لها "إس.كيه هاينكس"، وهي ثاني أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم.