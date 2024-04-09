حل الظلام باكرًا.. مشاهد مذهلة للكسوف الكلي النادر (فيديو وصور)

ومن مدينة إلى أخرى، تتالت صيحات الاندهاش بين الحشود الذين تجمهروا في مناطق أمريكية مختلفة، وفق ما بيّنه نقل حيّ بالفيديو لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بُثّ من مواقع متعددة على طول مسار الكسوف.

وبدأ الحدث عند الساعة 18,07 ت غ على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، وزار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مدينة مازاتلان الساحلية، حيث تحدّث عن "يوم لا يُنسى".