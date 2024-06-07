تونس.."ملتقى المبدعات العربيات" يبحث هموم "المواطنة" في الأدب والفنون

تستضيف مدينة سوسة التونسية فعاليات "ملتقى المبدعات العربيات" في دورته الجديدة التي تحمل عنوان "المبدعة العربية والمواطنة" وذلك في الفترة من 13 حتى 15 يونيو الجاري.

وتبحث الدورة الـ 26 من الملتقى هموم وتجليات قضية المواطنة في الأدب من شعر وقصة ورواية فضلًا عن الفنون البصرية كالسينما والفن التشكيلي وكذلك انعكاس تلك القضية في الخطاب الإعلامي السائد.

وتحل المخرجة المصرية إيناس الدغيدي ضيف شرف الملتقى في دورته الأحدث إذ يتم عرض فيلمها " الباحثات عن الحرية " إنتاج 2005 مع تنظيم نقاش مفتوح حوله بحضور الدغيدي.